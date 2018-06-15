Бомжам из Екатеринбурга не стали мешать зарабатывать на интуристах (ФОТО)

Несмотря на заявления местных властей о том, что попрошаек и бомжей отправят подальше от центра города и стадиона, где проходят матчи ЧМ-2018, в Екатеринбурге число собирающих милостыню не только не уменьшилось, но даже, кажется, увеличилось.

Горожане в соцсетях обращают внимание, что люди с протянутой рукой появляются даже в тех местах, где в обычное время никто не просит милостыню. Многочисленные полицейские патрули не выгоняют их.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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