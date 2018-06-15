В Екатеринбурге станет солнечно и потеплеет до +24

В Екатеринбурге ситуация с погодой несколько улучшится на следующей неделе. В субботу и воскресенье в городе будет дождливо и прохладно ‒ до +12…+16 градусов днем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Но уже с понедельника начнется потепление. В этот день будет +19, правда, осадки продолжатся. Однако уже во вторник воздух прогреется до +21 градуса, ожидается небольшой дождь. В среду столбики термометров поднимутся до +24, будет солнечно, а вот в четверг будет прохладнее на 2-3 градуса, небо снова затянет тучами.

Екатеринбург, служба информации

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