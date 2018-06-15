На подготовку к зиме свердловские коммунальщики потратят более 5 миллиардов рублей

На подготовку и ремонт коммунальных объектов к новому отопительному сезону в Свердловской области понадобится более 5 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств уйдет на замену ветхих сетей в муниципалитетах.

Как сообщили в пресс-службе свердловского министерства ЖКХ, к зиме предстоит подготовить около 59 тысяч многоквартирных домов и свыше 1,5 тысяч котельных. Однако первоочередной задачей будет ремонт старых труб. По информации специалистов, в свердловских муниципалитетах планируется обновить около 170 километров тепловых, 153 километра водопроводных, 43 километра канализационных сетей и 809 километров сетей электроснабжения. Планы работ уже сформированы, так как сразу после окончания отопительного сезона на всех территориях прошли гидравлические испытания систем теплоснабжения и выявлены слабые места в инфраструктуре.

Отмечается, что свыше 1,5 миллиарда рублей на подготовку к зиме муниципалитеты получат из областной казны. Остальные средства будут направлены из местных бюджетов и других источников финансирования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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