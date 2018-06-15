Замглавы Новолялинского района не уследил за свалкой в лесу. Возбуждено два уголовных дела

В лесах Новолялинского района обнаружилась свалка объемом в 53 кубических метра. Чиновник, который отвечает за вывоз и утилизацию отходов, ничего не делал для защиты природы. Возбуждено два уголовных дела.

Свалка обнаружена на землях лесного фонда, причем участок в государственный реестр объектов размещения отходов не внесен. В ГКУ Свердловской области «Новолялинское лесничество» насчитали ущерб в 9,1 млн рублей. По должностным инструкциям, отвечает за сбор, вывоз и утилизацию отходов в Новолялинском городском районе замглавы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи. Должность занимает Константин Лесников.

«Прокурорская проверка показала, что должностной инструкцией на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа возложены обязанности по организации на территории Новолялинского городского округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, курирование отраслей жилищно-коммунального хозяйства и природопользования, что им сделано не было», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В прокуратуре рассказали, что возбуждено два уголовных дела – по ст. 293 УК РФ «Халатность» и по ч. 1 ст. 247 УК РФ «Хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Сотрудники надзорного ведомства направили в суд исковое заявление с требованием заставить чиновника ликвидировать свалку, а также исковое заявление о запрете деятельности, связанной с обращением с отходами, без специального разрешения-лицензии.

В отделе по организационной работе и связи с общественностью администрации городского округа корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что Константин Лесников сейчас работает в администрации, то есть он не уволен и даже не находится в отпуске, но прокомментировать ситуацию специалист отдела не смогла, посоветовав переговорить с чиновником. Дозвониться до него не удалось.

Новолялинский район, служба информации

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