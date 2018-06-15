Носов попал в почетную компанию начальника полиции и главврача психбольницы

В думу Нижнего Тагила направлены три кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе города, кандидатов отобрали сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города. Одним из кандидатов ожидаемо стал бывший мэр, а ныне врио губернатора Магаданской области Сергей Носов. Два других претендента – начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров и главврач ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Вячеслав Мишарин. Окончательное решение, кому из них будет присвоено звание, примет депутатский корпус на очередном заседании.

Кроме того, сегодня утром гордума Нижнего Тагила решила, что начиная с этого года в Тагиле будут выбирать не одного почетного гражданина, а двоих.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 15.06.18

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