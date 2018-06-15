Гайский ГОК будет вытаскивать руду гигантским колесом-рекордсменом

Предприятие УГМК в Оренбуржье будет добывать руду с помощью гигантского шкива, который за раз может поднимать до 50 тонн породы. Это самая крупногабаритная машина на российском рынке.

Огромный канатоведущий шкив, поднимающий 50 тонн руды с глубины до 1300 метров выпустил Уралмашзавод – первым покупателем станет Гайский ГОК. Уже завершен основной этап испытаний этой одной из самых крупных на мировом рынке шахтной подъемной машины, идут финальные испытания. На прошлой неделе специалисты УЗТМ в присутствии заместителя директора УГМК-Холдинг по горному производству Владимира Замотина произвели прокрутку канатоведущего шкива.

«На сегодняшний день это самая крупногабаритная машина на российском рынке. Диаметр канатоведущего шкива составляет 5 м, а количество ручьев на шкиве – 8. Она способна поднять 50 тонн руды за цикл с глубины 1300 метров. ШПМ, произведенная для Гайского ГОКа, оснащена двумя двигателями мощностью по 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией», – прокомментировал Андрей Вяткин, начальник технической службы нестандартного оборудования «Уралмашзавода».

«Гайский ГОК – один из лидеров в области российского горного производства. И сейчас он находится на очередном этапе роста производства. Для увеличения объемов добычи руды ему требуются новые мощности для подземных работ. Для Уралмашзавода шахтная подъемная машина – новый вид продукции, и мы рассчитываем, что увидим надежное оборудование, соответствующее всем современным требованиям, которое позволит нам выполнить поставленные перед ГОКом задачи. Мы надеемся на успешное внедрение шахтных подъемных машин Уралмашзаводом и расширение линейки этого оборудования», – отметил заместитель директора УГМК-Холдинг по горному производству Владимир Замотин.

По его словам, потребность в шахтных подъемных машинах у добывающих предприятий УГМК-Холдинг есть. В ближайшей перспективе такое оборудование потребуется ОАО «Башкирская медь», Учалинскому ГОКу, который планирует освоение Ново-Учалинского рудника.

«Мы очень благодарны руководству УГМК-Холдинг, ее генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору компании Игорю Геннадьевичу Кудряшкину, за то, что они верят в возможности российского машиностроения. Это дорогого стоит, придает нам уверенности в себе, в своих силах. Группа УГМК является крупнейшими заказчиками оборудования Уралмашзавода, это позволяет нам расширять производство, развивать свои компетенции, сохранять высококвалифицированную инженерно-конструкторскую службу и осваивать новые рынки», – отметил Ян Центер, председатель совета директоров УЗТМ, заместитель председателя правления Газпромбанка.

Екатеринбург, Гай, служба информации

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