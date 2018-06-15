Территорию у Центра медицины катастроф благоустроят за 20 миллионов рублей

В Екатеринбурге обустроят территорию около центра медицины катастроф. На это будет потрачено чуть более 20 миллионов рублей.

Аукционная документация на благоустройство с организацией сортировочно-эвакуационных площадок у комплекса на улице Светлореченской был опубликован на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ – 20 млн 275 тысяч рублей. Подрядчик должен будет вырубить поваленные деревья и выкорчевать пни, разобрать люки и переложить кабели, подходящие к больнице, переустановить опоры освещения, бортовые камни, ограждения, укрепить грунт и переложить дорожный слой, проложить дождевую канализацию, провести освещение территории и уложить газон на площади 3000 кв. метров.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 июля, аукцион пройдет 9 июля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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