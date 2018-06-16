Жуткое ДТП под Сысертью: четыре человека погибли при лобовом столкновении квадроциклов

Сегодня рано утром в районе Верхней Сысерти столкнулись два квадроцикла. Транспортные средства врезались друг в друга лоб в лоб. В аварии погибли четыре человека. Как сообщают местные жители в соцсетях, это были молодые люди – два парня и две девушки около 20 лет. Еще одна пострадавшая девушка госпитализирована.

Сейчас в причинах ДТП разбирается полиция. Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал дать комментарий по итогам расследования.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 15.06.18

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