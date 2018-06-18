Екатеринбуржцы в выходные остались без телевидения

Не очень веселыми оказались минувшие выходные у части жителей Железнодорожного района Екатеринбурга: они остались без любимых сериалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу около 12 часов дня внезапно перестали передавать сигнал телевизоры у жителей домов на переулке Красном. При звонке в техподдержку провайдера, компании «Кабинет», включается автоответчик. Он сообщает, что по техническим причинам может наблюдаться перебой с поступлением сигнала, и «надеется на понимание» абонентов. Сколько именно домов попали в зону отключения, диспетчер техподдержки сказать затруднилась.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.06.18

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