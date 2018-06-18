Около бывшей телебашни сносят дом священника Спасской единоверческой церкви

В Екатеринбурге этим утром начали сносить дом постройки конца XIX века, священника Спасской единоверческой церкви.

О сносе дома сообщил на своей странице в фейсбуке представитель организации «Уральский Хронотоп» Олег Букин. «Сносят дом на Ст. Разина, 21, сообщают. Это дом Николая Самуиловича Душина, священника Спасской единоверческой церкви. Дом двухэтажный каменный добротный. Начат к постройке в 1886 году. У меня в фб есть его фото. Пытались в свое время заявить на охрану. Сволочи. Апд. Кто может подъехать на место? Я на работе. Надо попросить наличие документов на снос, если нет – вызывать полицию», – написал общественник.

Здание находится на площадке неподалеку от снесенной телебашни, памятником его не признали. Двухэтажка была порядком разрушена, здесь никто не обитал. Спасская единоверческая церковь была построена в начале XVIII века, однако в 30-х годах прошлого века ее снесли.

Екатеринбург, служба информации

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