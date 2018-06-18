Свердловские депутаты законодательно оговорят себе право не стоять в очередях

Свердловские депутаты намерены принять закон, согласно которому их должны принимать без очереди главы городов и директора государственных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект внесли сразу несколько авторов: спикер Людмила Бабушкина, первый вице-спикер Виктор Шептий, единоросс Владимир Никитин и либерал-демократ Александр Коркин.

Депутаты предлагают внести в список прав, гарантированных им, «первоочередной прием руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, руководителями и иными должностными лицами государственных учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердловской области, государственных предприятий Свердловской области и иных организаций, учредителем (участником) которых является Свердловская область, по вопросам депутатской деятельности».

Екатеринбург, служба информации

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