Екатеринбургу снова обещают жару ‒ до +28 градусов

Екатеринбург, Июнь 18 (Новый День, служба информации) ‒ Екатеринбургу снова обещают потепление. Как сообщили в Гидрометцентре России, уже завтра ожидается до +20 градусов, а в среду ‒ до +22. При этом возможны небольшие осадки.

Дождь может пойти и в четверг. В этот день на «Екатеринбург Арене» пройдет 21-й матч Чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными Франции и Перу. Согласно прогнозу метеобюро, четверг станет самым холодным днем за неделю ‒ воздух прогреется только до +17 градусов, а затем резко начнет теплеть.

В пятницу столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а в выходные ожидаются совсем уж летние показатели ‒ в субботу +26, а в воскресенье +28 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.

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