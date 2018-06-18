Дума Асбеста «спрятала» декларации депутатов (СКРИН)

Декларации о доходах депутатов Асбеста оказались скрыты от посторонних глаз. Формально городская дума выполнила закон и опубликовала эти сведения на своем сайте, но найти их почти невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на главной странице сайта думы отсутствует раздел «О противодействии коррупции», где обычно публикуется такая информация. Сведения можно обнаружить лишь через «поиск» по ключевым словам.

Так, самым богатым в думе Асбесте стал спикер Андрей Самарин, заработавший за 2017 год 12 миллионов рублей. Доход его супруги составил 26,6 миллионов рублей. Обеспеченную семью также имеет депутат Рустам Гарипов: его заработок составил 565 тысяч рублей, а его жена задекларировала доход свыше 15 миллионов рублей.

Средний достаток имеют Дмитрий Александрин – 2,5 миллиона рублей, Надежда Маслакова – свыше 2 миллиона рублей и Сергей Ларионов – 1,2 миллиона рублей. Доход остальных депутатов не превышает 1 миллиона рублей, самый скромный заработок у Антонины Зоновой – 110 тысяч рублей.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 18.06.18

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