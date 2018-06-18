«Ее называли Швыбзик»: епархия раскрыла тайное имя великой княжны Анастасии

Екатеринбургская епархия раскрыла малоизвестные подробности жизни дочери последнего русского царя, великой княжны Анастасии, день рождения которой отмечается сегодня, 18 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в екатеринбургской епархии, Анастасия с детства отличалась непростым характером: «Дома ее звали «маленькой, Настаськой, Настей, кубышкой» – за небольшой рост (157 см) и кругленькую фигуру и «швыбзиком» – за подвижность и неистощимость в изобретении шалостей и проказ». Анастасия любила лазать по деревьям, играть на балалайке и на гитаре. А вот с учебой у принцессы было не все ладно. «Она терпеть не могла грамматику, писала с ужасающими ошибками, а арифметику с детской непосредственностью именовала «свинством», – рассказали в епархии.

Екатеринбург, служба информации

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