Цинизм или тупость? В Екатеринбурге на парковке для инвалидов поставили баки для мусора (ФОТО)

В Екатеринбурге баки для мусора поставили на парковке для инвалидов. Факт запечатлел фотокорреспондент «Нового Дня». Контейнеры на такое необычное место установили на улице Хохрякова, недалеко от перекрестка с Попова.

Отметим, что это зона ответственности администрации Екатеринбурга ‒ парковка, на которой поставили урны, платная, деньги за стоянку с автомобилистов взимает мэрия.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

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