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Вторник, 19 июня 2018, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

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В Березовском мужчина застрелил приятеля из охотничьего ружья

Екатеринбург, Июнь 19 (Новый День, служба информации) ‒ В Березовском 54-летний местный житель отправится в колонию строгого режима на девять лет за убийство приятеля. Такое решение вынес суд.

Инцидент произошел незадолго до нового, 2018-го, года ‒ 29 декабря, поссорившись с товарищем, подсудимый выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте, напомнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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