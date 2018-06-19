В Березовском мужчина застрелил приятеля из охотничьего ружья

Екатеринбург, Июнь 19 (Новый День, служба информации) ‒ В Березовском 54-летний местный житель отправится в колонию строгого режима на девять лет за убийство приятеля. Такое решение вынес суд.

Инцидент произошел незадолго до нового, 2018-го, года ‒ 29 декабря, поссорившись с товарищем, подсудимый выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте, напомнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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