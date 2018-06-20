После окончания ЧМ в Екатеринбурге из-за ремонтов закроют две дороги

Сразу после окончания матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге продолжатся ремонты дорог с перекрытиями движения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, уже 28 июня на ремонт закрывается улица Белинского на отрезке от Щорса до Щербакова – это на следующий день после последнего матча в городе. Движение будет закрыто до 12 июля по ночам, с 22:00 до 6:00.

Еще одно перекрытие движения будет в Пионерском, там пройдет капремонт трамвайных путей. С 2:30 29 июня до 1:00 30 июня не будут ходить трамваи № 4, 5А, 16, 18, 20 по улице Блюхера, от Гагарина до конечной станции «Шарташ» (в обоих направлениях). Автомобилистам закроют проезд на перекрестке улиц Блюхера и Студенческой с 23:30 28 июня до 06:00 1 июля. Транспорт будет направлен по улицам Кулибина и Комсомольской.

Еще одно ограничение движения будет с 10 по 30 июля на улице Даниловской от переулка Замятина до улицы Краснофлотцев. Объезд участка предусмотрен по улицам Таганской и Ползунова. Дорогу закроют из-за строительства жилого дома «Атомстройкомплексом».

Екатеринбург, служба информации

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