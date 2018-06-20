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Среда, 20 июня 2018, 10:04 мск

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Вдове тагильского ветерана вернули проданную внучкой квартиру

Пожилой женщине из Нижнего Тагила вернули квартиру, которую она переписала на внучку. Женщина вместо ухода за пожилой родственницей продала недвижимость.

Жительница села Покровское Пригородного района, 86-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны, получила из федерального бюджета деньги на покупку жилья в 2016 году. Она состояла на учете в администрации Горноуральского городского округа как нуждающаяся в жилье – дом бабушки требовал капремонта, с печным отоплением, без водоснабжения и канализации. После того, как пенсионерке дали деньги и она купила квартиру, к ней приехала внучка из Брянска. Пенсионерка думала, что родственница будет заботиться о ней, и подарила ей квартиру. Однако женщина уехала домой, а в декабре 2016 года жилье продала.

С иском в суд обратился прокурор Пригородного района, он требовал признать договор дарения недействительным. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в суде удалось доказать, что пенсионерка в силу возраста и состояния здоровья не понимала характера совершаемых действий. Суд принял решение о возврате квартиры вдове ветерана. Ответчики пытались приговор обжаловать, однако облсуд решение первой инстанции оставил в силе. Судебный акт вступил в законную силу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.06.18

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