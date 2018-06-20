У высокопоставленного чиновника Качканара арестовали смартфон за долги по коммуналке

Судебные приставы арестовали телефон чиновника администрации Качканара, не желавшего платить долги по налогам, услугам ЖКХ и административным штрафам.

Как сообщили в пресс-службе УФСПП региона, в отношении мужчины возбуждено несколько исполнительных производств. Чиновник задолжал 10 тысяч рублей за «коммуналку», 28 тысяч рублей по налогам и сборам и накопил неоплаченные штрафы в сумме 13 тысяч рублей.

Несмотря на заверения должника, что он готов все выплатить, приставам удалось «добыть» только 3 тысячи рублей.

Тогда на место работы чиновника нагрянула инспекция из приставов и налоговой службы. Они передали исполнительные листы в бухгалтерию организации, чтобы удерживать часть долгов из зарплаты служащего. Кроме того, у самого чиновника приставы арестовали смартфон в качестве имущества. Мужчине пришлось выкупать свой гаджет, и таким образом он частично погасил долг.

Качканар, служба информации РИА «Новый День»

Качканар. Другие новости 20.06.18

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