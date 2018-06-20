В Екатеринбурге для наблюдения за болельщиками поставили 30 дополнительных камер

В Екатеринбурге поставили 30 дополнительных камер, которые по скоростным каналам передают видеосигнал в режиме онлайн в региональный и федеральный операционные центры.

Высокочувствительные камеры с углом обзора в 360 градусов поставили в фан-зоне ЦПКиО, на крышах зданий и на мачтах «МегаФона» по проспекту Ленина, на улицах Малышева, Московской, на тренировочных площадках на улицах Фестивальной, Дагестанской и Краснофлотцев. В аэропорту Кольцово установили web-камеру.

Умную технику телеком-эксперты подключили к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) «МегаФона». Как рассказали в пресс-службе компании, благодаря скоростным каналам связи данные в высоком разрешении одновременно со всех устройств могут передаваться онлайн и стабильно, без потерь и искажений. Систему мониторинга защитили от несанкционированных подключений. Во время проведения матчей федеральный операционный центр сможет онлайн следить за правопорядком в Екатеринбурге со скоростью 600 Мбит/сек. То есть спецслужбы с помощью видеонаблюдения могут оперативнее реагировать на нарушения или происшествия.

«Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов позволяют нам успешно реализовывать под задачу заказчика любые интеграционные проекты. Скоростные каналы связи по оптоволокну обеспечат мгновенную передачу видео и бесперебойное круглосуточное функционирование системы. Важно, что при отправке данных сохраняется высокое разрешение изображения с точностью до пикселя», – рассказал Евгений Иванов, директор по специальным проектам «МегаФона» на Урале.

Екатеринбург, служба информации

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