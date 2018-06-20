Рядом с «Екатеринбург-Ареной» эвакуируют торговый центр (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти минуты идет эвакуация ТЦ «Алатырь».

«Футбольные болельщики из других стран узнали, что такое эвакуация в России. «Алатырь» эвакуируют», – сообщили несколько минут назад очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». На фото заметно, что близ торгового центра находятся в том числе болельщики из Перу – не понятно, были ли они в «Алатыре» на момент тревоги, но иностранцы улыбаются и чувствуют себя весьма спокойно. Впрочем, как и жители города, уже привыкшие к периодическим эвакуациям.

Как стало известно нашей редакции от людей, хорошо знакомых с ситуацией, ничего криминального или опасного на объекте не происходит. Кто-то из посетителей забыл свои вещи, именно этим обстоятельством и вызвано наличие силовиков в торговом центре. Фото группы «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

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