«Открывайте, доставочка»: обзор интернет-магазинов, которые заменят походы в супермаркеты за едой

Поколение Z, когда постареет, возможно, не будет гоняться по супермаркетам, чтобы сэкономить или закупиться на неделю. Еще десять лет назад в Екатеринбурге была всего одна доставка продуктов из онлайн-магазинов, а сейчас их стало больше десяти, и они становятся все популярнее ‒ у мам в декрете, у хрупких девушек, которым тяжело справиться с увесистыми пакетами, у повзрослевших детей, которым некогда съездить за продуктами для родителей.

Правда, если исключить доставку фермерских продуктов и деликатесов, список сократится, а если убрать интернет-магазины с бесплатной доставкой только при покупке от 3-4 тысяч рублей, то останется всего пять. Их-то, кто доставляет продукты на дом при заказе от 1,5 тысячи рублей, и протестировал корреспондент «Нового Дня».

«Яблоко»

Сайт ‒ http://www.a-yabloko.ru/

Регистрация ‒ не нужна

Минимальный заказ для бесплатной доставки ‒ 1500 рублей

Оплата ‒ наличными или картой курьеру или на сайте

Довольно неплохой ассортимент продуктов ‒ уж точно не меньше, чем в любом нормальном супермаркете. С навигацией по сайту тоже все хорошо, так что на выбор продуктов ушло минут 15. Еще через полчаса после оформления заказа перезвонил оператор с формулировкой «По наличию продуктов». Выяснилось, что все выбранное есть в наличии, поэтому можно ждать курьера сегодня же до 16:00. Заказ, кстати, был сделан около полудня. В итоге ждать пришлось всего около трех часов. При этом курьер очень долго искал нужный подъезд, потом оказалось, что он просто пытался попасть в соседний дом. На то, чтобы разобраться, у него ушло минут 10 и три звонка. Видимо, из-за этого он очень торопился и не дал проверить, правильно ли собрали заказ.

«В Гастроном»

Сайт ‒ https://vgastronom.ru/

Регистрация ‒ не нужна

Минимальный заказ для бесплатной доставки ‒ 1500 рублей

Оплата ‒ наличными или картой курьеру или на сайте

Удобный и интуитивно понятный сайт. Есть бонусы за некоторые товары ‒ ими можно потом оплачивать покупки. В ассортименте не только продукты питания, но и, например, товары для животных. Владельцы кошек оценят доставку наполнителя для лотков. Самое замечательное – можно выбрать время доставки еще до выбора продуктов и оформления заказа, так что сразу можно понять, подходит тебе этот магазин или быстрее будет сбегать в соседний супермаркет. Но за 15 минут до окончания времени доставки, которое я выбрала, мне пришло СМС, где было написано новое время – не с 10 до 12, а с 15 до 17. Причин никто не объяснил, что очень неудобно. Спустя день, впрочем, позвонили из колл-центра, приносили извинения за доставленные неудобства, предлагали разобраться. Доставке был дан еще один шанс, таких накладок больше не было.

«Монетка»

Сайт ‒ http://shop.monetka.ru/

Регистрация ‒ не нужна

Минимальный заказ для бесплатной доставки ‒ 1500 рублей

Оплата ‒ наличными или картой курьеру или на сайте

Не очень широкий ассортимент, но, в принципе, всего достаточно, если не требуются какие-то редкости или деликатесы. Не вполне удобный для выбора продуктов сайт – нет возможности сортировки по цене, популярности или другим параметрам. Также можно выбрать временной слот, когда удобнее привезти продукты. Я выбрала с 11:00 до 14:00 следующего дня. Надо ли говорить, что в половине 11-го мне позвонили и сказали, что придется ждать до 17:00? «Наверно, у вас район отдаленный», хотя это совсем не так. В итоге выяснилось, что курьеру просто неудобно приехать на мой адрес в выбранное время, но он позвонит в течение часа и сможет сказать более точно, когда будет. В качестве альтернативы предложили отказаться от заказа. То есть во главе угла удобство для курьера, а не для клиента. С доставкой в итоге опоздали на час – привезли в районе 15:00. Что поразило – единственная доставка, которая посчитала в чек пластиковый пакет. За 7 рублей.

«Да-март»

Сайт ‒ http://da-mart.ru/

Регистрация ‒ нужна

Минимальный заказ для бесплатной доставки ‒ 1500 рублей

Оплата ‒ наличными или картой курьеру или на сайте

Самый плохой из всех опробованных сайтов ‒ с ужасной навигацией, отсутствием фотографий к большей части товара, непонятными подписями, так что сложно разобраться в позициях. Не работает кнопка сортировки товаров по цене/популярности. Не очень разнообразный ассортимент, многих популярных товаров нет. Время доставки, в принципе, предлагается удобное. Но со звонком оператора выясняются детали, из-за которых пользоваться этой доставкой не хочется – у некоторых продуктов срок годности заканчивается через пару дней, альтернативных продуктов нет, цены не на все товары актуальны, ряда товаров вообще нет в наличии, хотя на сайте написано, что есть. Если не работает лифт, то за подъем заказа выше 5 этажа взимается дополнительная плата – по 30 рублей за каждый этаж.

«Три А»

Сайт ‒ https://3a-market.ru/

Регистрация ‒ не нужна

Минимальный заказ для бесплатной доставки ‒ 4999*

Оплата ‒ наличными или картой курьеру или на сайте

Ассортимент скорее скромный, не хватает местных брендов, особенно ‒ в молочной продукции, не так много зелени в «овощном» разделе. С другой стороны, большой выбор собственно овощей ‒ от разных поставщиков и, как потом выяснилось, высокого качества. Плюс есть нетрадиционные для обычных супермаркетов продукты из Армении, например, варенье из грецких орехов, инжира, шелковицы, джем из абрикосов, лаваши, пастила. Вообще-то бесплатная доставка от 4999 рублей, но на сайте сказано, что при раннем заказе ‒ например, за 1-2 дня, при сумме от 999 рублей доставка будет также бесплатной. Оператор информацию подтвердил, позвонив, чтобы сверить заказ. Единственная доставка, в которой курьер сам предложил проверить заказ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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