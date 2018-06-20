Перед матчем в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение

МЧС в очередной раз за последние месяцы предупреждает о надвигающемся шторме на Средний Урал. По прогнозу, непогода будет бушевать сегодня вечером и ночью. Однако к вечеру весьма вероятен дождь.

«Во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, шквалистый ветер до 25 м/с, грозы и град. Специалисты МЧС просят горожан и гостей Среднего Урала быть бдительными и соблюдать меры безопасности», – сообщили только что в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Жителей и гостей города просят не искать укрытия от града и грозы под деревьями, держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов, машины лучше убирать в гараж.

Добавим, в Екатеринбурге завтра состоится вторая игра ЧМ-2018. Во время первого матча, когда на поле встречались Египет и Уругвай, было сыро и довольно холодно. Сегодня приехавших в город перуанцев и французов встречала солнечная и наконец-то летняя погода, хоть и с небольшим дождем. По данным Уралгидрометцентра, завтра будет около 17-19 градусов, облачно и дождь. Зато в субботу снова будет около 23-25 градусов, без существенных осадков.

Екатеринбург, служба информации

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