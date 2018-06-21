В Екатеринбурге без света остался микрорайон «Стрела» из-за удара молнии

Вчерашняя гроза оставила без электричества микрорайон «Стрела», передает корреспондент «Нового Дня». Кроме того, перебои с энергоснабжением наблюдались и в других районах города, например, жители центра рассказывали о том, что «свет мигал».

«Из-за сильной грозы и прямых попаданий молний произошло технологическое нарушение в сети 110 кВ Екатеринбурга. Без электроснабжения находится потребительская подстанция, от которой и запитана небольшая часть Эльмаша. В настоящий момент аварийно-восстановительные бригады МРСК Урала и потребителя находятся на месте и ведут восстановление электроснабжения», ‒ сказали в пресс-службе предприятия.

Добавим, что во время грозы произошло и нарушение на линии электропередачи в Теплоходном проезде на Сортировке. Там, по предварительным данным, из-за замыкания произошел обрыв высоковольтного кабеля, который упал прямо на дорогу, однако место было быстро оцеплено нарядом ППС, так что обошлось без пострадавших.

Как рассказал пользователь Tenko в группе «Инцидент Екатеринбург», около 22:30 в Теплоходном проезде кабель высоковольтной линии «коротнуло» на дерево, которое росло под ним. «Происшествие чисто техногенное, никакой молнии не наблюдалось в этом районе. Место обрыва находится над стояночным комплексом напротив дома по Технической, 22/3. При замыкании произошло появление высоковольтной дуги, которая при достижении примерно 2 м была разорвана. Происшествие сопровождалось ослепительно ярким светом и последующим громким взрывом. Кабель в данном месте замыкания был оборван», – сообщил горожанин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

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