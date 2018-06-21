В Екатеринбурге врачи выходили 370-граммовую девочку

В Областной детской клинической больнице в отделении патологии выходили девочку, которая родилась в феврале этого года. У ребенка был крошечный вес ‒ 370 граммов и срок 23 недели. Маме малышки была сделана экстренная операция – кесарево сечение.

«Выхаживание такого пациента потребовало значительной координации сил всей большой мультидисциплинарной команды медучреждения. Реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей №1, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи и многие другие специалисты объединились для выхаживания уникального маленького пациента», ‒ рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Сейчас малышка весит уже 2085 граммов и даже самостоятельно питается из бутылочки, продолжая активно набирать массу. Первый год жизни девочки ее родителям придется заниматься реабилитацией ребенка. «Наша задача – не только вылечить, дать шанс, но и помочь родителям в течение двух, трех и четырех месяцев серьезных испытаний, вселить веру, выходить, сделать даже невозможное, понимая, что как раз за это время ребенок должен спокойно и аккуратно выхаживаться, получая все необходимое», – поделилась заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №1 Дарья Скорынина.

Добавим, что сегодня около 7% всех малышей рождаются недоношенными. Это около 4 тысяч свердловских детей в год. Но лишь полпроцента рожденных ‒ это малыши с весом меньше килограмма.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

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