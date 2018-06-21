В Екатеринбурге осудили дальнобойщика, из-за которого умерла пациентка скорой помощи

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по чьей вине погибла пациентка скорой помощи. Мужчина на 19-тонном грузовике снес машину медиков, стоящую на обочине. ДТП случилось 8 декабря прошлого года на 347 км автодороги Пермь – Екатеринбург.

Дальнобойщик, Андрей Рязанов, был за рулем Volvo FM-TRUCK с прицепом ТОНАР 97461, он вез груз массой 19 тонн. Из-за превышения скорости водитель не смог справиться с управлением, фура врезалась в машину скорой помощи, которая стояла на обочине. Пациентка «скорой» получила тяжкие травмы, спустя неделю она скончалась в больнице. Мужчину судили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сегодня суд вынес приговор. Рязанова отправили в колонию-поселение на 2 года, в течение трех лет ему запрещено работать в сферах, связанных с управлением транспортными средствами. Он должен возместить родственникам погибшей затраты на погребение и выплатить 500 тысяч рублей компенсации. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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