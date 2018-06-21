В Екатеринбурге вырубили деревья, чтобы те не загораживали билборды

В Екатеринбурге на улице Сулимова, неподалеку от Основинского парка, вырубили несколько деревьев. Как выяснилось, сделано это было незаконно. Об этом сообщает общественная организация «Гражданский патруль». Ее представители сделали запрос в управу Кировского района, где подтвердили, что вырубку никто не разрешал.

Общественники обратились в полицию. Они считают, что варварский акт ‒ дело рук рекламщиков, которым принадлежат щиты, установленные месяц назад на этом месте. Деревья загораживали билборды.

«Если заглянуть в реестр выданных разрешений на установку рекламных конструкций МУГИСО, то обнаруживается, что по данному адресу выдано разрешение на установку 2-х рекламных щитов ИП Токарев С.А. В «Гугл.Панорамах» можно посмотреть какими красивыми были эти деревья прошлым летом. Будет ли привлечен к ответственности алчный бизнесмен, остается под вопросом, однако жители Екатеринбурга лишились еще четырех прекрасных деревьев», ‒ пишет на своей странице в «ВК» руководитель движения Роман Тихонов.

Фото Романа Тихонова

Екатеринбург, служба информации

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