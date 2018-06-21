Заксобрание забраковало 10 кандидатов в общественную палату

Комитет заксобрания по региональной политике и развитию МСУ проверил документы претендентов на выдвижение в члены общественной палаты, которые будут избраны по квоте заксо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в заксо поступили документы от 53 кандидатов. Из них 10 человек комитет забраковал как несоответствующих требованиям законодательства. Из них большинство срезалось на том, что выдвинувшие их общественные организации зарегистрированы менее трех лет назад, а закон требует больше. Одному кандидату отказано на том основании, что он постоянно проживает за пределами территории Свердловской области, что не соответствует нормам ОП СО.

Документы на остальных 43 кандидатов в ближайшее время будут переданы в рабочую группу по формированию общественной палаты, после чего их всех пригласят на индивидуальные собеседования.

Напомним, 14 членов Общественной палаты Свердловской области назначает губернатор, 14 утверждает заксобрание, и этот состав из 28 человек назначает еще 14 членов. Таким образом, в полном составе из 42 человек Общественная палата начинает работу. Срок полномочий действующей ОП истекает в августе.

Екатеринбург, служба информации

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