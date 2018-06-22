Росселю и Чернецкому запретили въезд на Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка против России. В него попали уральские политики.

В новом санкционном списке Украины – 1759 человек и 786 компаний. Под санкции попали уроженцы Свердловской области депутат Госдумы Павел Крашенниников, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бурков, сенаторы Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель. Им запрещен въезд на территорию Украины, запрещено выводить с этой страны свой капитал, их активы будут заблокированы. В списке также есть директор ЦПКиО Роман Шадрин – санкции в отношении его действуют уже несколько лет, он военный, бывал в ДНР. Правда, ему въезд на Украину запрещен на три года.

В список также вошли уральские предприятия – Уральский шинный завод, Авиакомпания «Уктус», «Уралэлектромаш», завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», Уральский завод транспортного машиностроения», АО «Швабе», Уральский завод тяжелого машиностроения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.06.18

Хотим быть третьими, но пока двадцатые: как выглядит реальная инвестпривлекательность Урала. / В Екатеринбурге довели до суда дело директора турфирмы, обманувшей клиентов на 2 миллиона. / 22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»