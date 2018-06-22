Лето вернется в Екатеринбург завтра

В Екатеринбург уже завтра вернется долгожданное тепло. Об этом сообщает Гидрометцентр России. По его данным, сегодня на Урале будет пасмурно, ожидаются дожди, но будет чуть теплее, чем вчера, – до +20 градусов. В субботу выглянет солнце, хотя кратковременные осадки не исключены, но воздух прогреется уже до +24. В воскресенье, по информации метеорологов, будет ясно и +25 градусов.

Примечательно, что такую же погоду синоптики обещают и на следующую рабочую неделю. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +25…+27 градусов. Будет преимущественно солнечно, а дождь возможен только в среду.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.06.18

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