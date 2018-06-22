Панфиловцы, танки и арбузные поля: на Урале открылась выставка архивных фото Киргизии военных лет (ФОТО)

В Центре документации общественных организаций Свердловской области открылась выставка архивных фотографий о жизни тыла в годы войны. В экспозиции – вклад в Победу Урала и Киргизии. Аналогичная выставка работает в бывшем союзном государстве. Переписывать историю и делить общую победу на победу отдельных государств нельзя, считают организаторы. В День памяти и скорби РИА «Новый День» публикует архивные фото жизни двух регионов в годы войны.

В первые же месяцы была захвачена большая территория СССР, где находились предприятия, и эвакуация началась уже летом 41-го. Эвакуировали около полутора тысяч предприятий, из них примерно 700 на территорию Урала, в основном в Свердловскую и Челябинскую области. Но предприятия и людей вывозили, конечно, и в другие регионы – сотни заводов перевозили в Сибирь, Поволжье и Среднюю Азию, Казахстан и Киргизию. Управление архивами Свердловской области и комитет по делам архивов Киргизской Республики сделали совместную экспозицию, объединив по 50 архивных фото, выставка в Екатеринбурге в ЦДООСО открылась накануне Дня памяти и скорби, в Киргизии – ко Дню Победы, там работает передвижная выставка, она уже побывала в нескольких районах страны.

«Уральская» часть выставки – это в основном сборка танков, оружия, кадры с заводов. В 1942-1943 годах около 85 % выпускаемой продукции составляла продукция военного назначения, гражданского почти не делали. На Урале выпускали знаменитые «Катюши» и снаряды для них, север региона производил металл высокого качества, автоматную и пружинную сталь для спусковых крючков для автоматов, гранат. Завод № 9 делал пушки, Магнитогорский завод делал почти каждый третий снаряд, выпущенный в годы войны советской артиллерией.

Киргизы показывают сбор арбузов, работу в полях. Известно, что там был крупнейший в военные годы ртутный комбинат, работал завод сельскохозяйственного машиностроения, завод по упаковке мин, трикотажные фабрики. В Среднюю Азию массово эвакуировали ребят из детдомов юга страны. Жители республики собирали кто что мог для отправки посылок на фронт – полушубки, телогрейки, шапки, варежки. Конечно, представлены несколько фотографий, связанных с 8-й гвардейской стрелковой дивизией, которую потом назовут панфиловской. Подразделение формировали в Алма-Ате и городе Фрунзе (Бишкек). До сих пор историки не поставили точку в событиях ноября 1941 года – действительно ли 28 панфиловцев оборонялись до последнего, уничтожив 18 фашистских танков или это легенда, созданная для поднятия духа в один из самых тяжелых моментов войны и битвы за Москву.

Среди архивных фото – выступление с концертом в 1943 году на северо-западном фронте, вручение посылок дивизии в 1942 году. На одной из архивных фото – делегация от Киргизии вручает подарки дивизии, в числе делегатов Фрунзе и супруга Панфилова.

«Киргизия Республика в основном сельскохозяйственная. Там работали папиросные фабрики, совхозы, колхозы, заготавливали зерно, рис, картофель, овощи, мясо. Изготавливали овчину, варежки. Урал представлен, конечно, главным образом тяжелой промышленностью. Хотя у нас есть фотография передачи танка «Советский Киргизстан», то есть и в Киргизии промышленность была», – рассказал замдиректора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков.

Кроме предприятий в тыл эвакуировали институты, театры, подразделения академии наук. И на Урале, и в Киргизии после реэвакуации многое не вывозили, оставались и площадки, и люди. В военные годы на предприятиях работали женщины, очень часто – дети. Это происходило во всех тыловых регионах. Хотя, судя по архивным фото, в Киргизии на предприятиях оставляли и мужчин.

Главная цель этой межнациональной выставки, считает Владимир Каплюков, не столько информационная, сколько идеологическая – итоги войны в ряде бывших стран СССР пересматриваются. «Это общая победа советского народа. Они все что можно победе отдали. Попытки разделить общую победу на победы, вклад каждой страны отдельно очень опасно, на мой взгляд. Мы подчеркиваем единение бывших советских народов, настаиваем на укреплении дружеских связей между бывшими советскими народами», – отметил Каплюков.

Выставка архивных фотографий «Трудовой фронт. 1941-1945» в ЦДООСО открыта для свободного посещения до 31 июля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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