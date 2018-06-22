На пути строительства трамвая до Верхней Пышмы встала церковь (ФОТО)

В число зданий, которые придется снести ради строительства трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма, попадает православная церковь Рождества Иоанна Крестителя (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 184).

Как сообщил сегодня в соцсети екатеринбургский общественник и прихожанин этой церкви Евгений Маленкин, «все очень переживают». В числе прихожан – жители северной окраины Екатеринбурга, а также деревни Малая Пышма. «Городские власти хотят снести наш любимый храм и построить трамвайные пути в В. Пышму. На все обращения, нам отвечают, что в проекте есть новый храм. Но проект не храма, а предполагаемого микрорайона, а он ещё когда будет построен... и будет- ли? А храм хотят снести уже сейчас... Понятно, что храм сносить нельзя, а перенести можно. Нужно компромиссное решение!» – написал Маленкин в фейсбуке.

На сайте Екатеринбургской епархии об этой церкви сообщается, что недавно она была фактически построена заново. В 2005 году развалины старой церкви, при советской власти ставшей клубом, были безвозмездно переданы епархии с вердиктом строителей: «Износ здания 100%. Восстановлению не подлежит».

Напомним, финансируют строительство линии между двумя городами областной бюджет и частный инвестор – УГМК. Попутно холдинг планирует возвести между городами новый микрорайон. Чтобы проложить дорогу, необходимо выкупить у граждан и юридических лиц 20 земельных участков общей площадью 36 тысяч 790 квадратных метров и 16 зданий площадью от 21 кв м до 170 кв м. В пресс-службе УГМК нашему корреспонденту сообщили: «Хочется успокоить общину храма Рождества Иоанна Крестителя – на период строительства большой церкви, предусмотренной проектом застройки по адресу: проспект Космонавтов, 108, УГМК построит неподалеку временный храм».

Фото: Яндекс.Карты, Яндекс.Панорама

Екатеринбург, служба информации

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