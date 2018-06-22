Воспитательницу-пенсионерку незаконно лишили компенсации расходов на ЖКУ и квартплату

Прокуратура Талицкого района добилась восстановления прав местной пенсионерки, бывшей воспитательницы, которой отказали в компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, по закону компенсация расходов на квартплату и ЖКУ полагается пенсионерам – бывшим педагогам государственных школ и воспитателям муниципальных детских садов, имеющим стаж работы по специальности не менее 10 лет.

Пенсионерка много лет работала в должности воспитателя детского комбината, расположенного в сельской местности. При этом с 1970 по 1980 год комбинат был структурным подразделением промышленного предприятия. Районное управление соцполитики отказалось зачесть женщине в стаж годы этой работы, посчитав, что детский комбинат при предприятии в советский период – это не то же самое, что муниципальный детский сад сегодня.

Для защиты прав пенсионерки прокуратура Талицкого района обратилась в суд и доказала, что работа воспитателя детского комбината аналогична работе воспитателя городского садика и должна быть зачтена в качестве педагогического стажа.

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 22.06.18

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