Свердловские либерал-демократы избрали новый координационный совет

Свердловское региональное отделение ЛДПР на сегодняшней выборно-отчетной конференции избрало новый координационный совет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», делегаты приняли решение сократить число членов координационного совета с девяти до семи человек.

Избрать состав совета было решено списком, в который вошли депутат Госдумы Данил Шилков, депутаты заксобрания Михаил Зубарев и Кирилл Некрасов, депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев, координатор отделения Антон Гусев, руководитель аппарата Антон Безденежных, помощник координатора по работе с молодёжью Анатолий Старостин.

Совет покинули бывший депутат Госдумы Константин Субботин, депутат Госдумы Игорь Торощин, депутат ЕГД Михаил Вечкензин, депутат верхнепышминской гордумы Владислав Кузнецов, депутат кушвинской гордумы Артём Смирнов, ветеран партии Олег Геренко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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