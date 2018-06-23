Полторы сотни обитателей общежития УрФУ эвакуированы из-за пожара

ЧП случилось сегодня днем в общежитии физико-технологического института УрФУ (бывшее общежитие УПИ) по адресу: проспект Ленина, 66.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, около 14:50 в комнате на третьем этаже на площади 5 квадратных метров загорелись домашние вещи. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, но на всякий случай всех людей из общежития (всего 150 человек) вывели на улицу. С пожаром удалось справиться всего за 10 минут, пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

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