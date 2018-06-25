В Екатеринбург пришла летняя жара

Екатеринбург, Июнь 25 (Новый День, служба информации) ‒ В Екатеринбурге как минимум неделю будет по-летнему тепло. Как сообщили в Гидрометцентре России, уже сегодня днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Такая же температура воздуха ожидается во вторник, среду и четверг днем. По ночам будет около +15 градусов.

В среду и четверг возможны дожди и даже грозы, а в пятницу станет немного прохладнее. Днем будет всего +23, а в субботу и вовсе лишь +21.

Однако в воскресенье жара, по прогнозу синоптиков, вернется ‒ дневная температура вновь поднимется до +28 градусов.

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