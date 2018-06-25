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Понедельник, 25 июня 2018, 13:47 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге грузовик упал в траншею у Макаровского моста

Фото – «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге грузовик упал в траншею возле Макаровского моста. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург». ДТП случилось в понедельник, 25 июня, на улице Гражданской.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не получил значительных травм.

Екатеринбург, служба информации

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