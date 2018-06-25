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Понедельник, 25 июня 2018, 16:51 мск

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Правительство Свердловской области разрешило себе увеличить кредиты на 10,8 миллиарда (ДОКУМЕНТЫ)

Губернатор Свердловской области подписал постановление об увеличении суммы кредитов, которые регион может взять в банках. С момента принятия бюджета цифра выросла почти в два раза.

Как сообщается в опубликованном сегодня постановлении, предельная сумма, которую регион может взять в займы в банках для покрытия дефицита бюджета, составляет 23 млрд 970 миллионов рублей. Это практически в два раза больше того, что закладывалось в аналогичном постановлении в декабре 2017 года – тогда правительство планировало кредиты на 12,5 млрд рублей. Однако уже в марте в документ вносили изменения, сумма выросла до 13 млрд 170 млн рублей, теперь рост составил почти 11 млрд рублей.

На сайте минфина Свердловской области последняя информация о госдолге датируется еще апрелем. Тогда сумма госдолга составляла более 68 миллиардов рублей, из них 31, 5 млрд – задолженность перед банками.

Екатеринбург, служба информации

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