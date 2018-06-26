Находящаяся в розыске женщина зашла в суд и попалась приставам

В Свердловском облсуде задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске. В учреждение она пришла по личным делам – и попалась приставам.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в облсуд зашла 37-летняя женщина, чтобы подать заявление. Она привлекла внимание приставов, так как предъявила загранпаспорт. При сверке личности с базой данных лиц, находящихся в розыске, оказалось, что посетительница находится в федеральном розыске с 2017 года по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Приставы об этом сообщили в полицию. Стражи порядка приехали в суд и задержали горе-мать. Она никакого сопротивления не оказывала, физическая сила и специальные средства не применялись.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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