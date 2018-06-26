В Свердловской области девушка попыталась спасти тонущего парня и ушла с ним под воду

В селе Быньги отдых трех подростков закончился трагедией. Утонули парень и девушка, которая пыталась его спасти. Еще одну девушку из воды вытащил прохожий.
ЧП случилось накануне. Компания молодых людей отдыхала на берегу реки, 19-летний парень решил поплавать, но начал тонуть. Его попытались вытащить две девушки, 14 и 15 лет. Но молодой человек начал тянуть подруг на дно. Одну из них спас прохожий. «Я совершенно случайно там оказался, это стечение обстоятельств, Услышал крики, сразу прыгнул в воду, в одежде, к сожалению, не смог спасти вторую девушку, парень ее утянул», – рассказал сайту E1.RU очевидец Николай.
Как сообщили РИА «Новый День» в СКР по Свердловской области, по данному сообщению организована доследственная проверка, пока тела двоих утонувших не найдены, выясняются все обстоятельства несчастного случая.
Невьянск, служба информации
Невьянск. Другие новости 26.06.18
Находящаяся в розыске женщина зашла в суд и попалась приставам. / Памятных дат много: минбез нашёл целый ряд поводов для отказа в митингах ЛЕФу (ДОКУМЕНТ). / 26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»