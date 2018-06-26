На Урале осудили уклониста «по здоровью» после новостей о его спортивных успехах

В городе Березовский Свердловской области молодой человек был осужден за уклонение от службы в армии. Парень «косил» с помощью справок о плохом здоровье, параллельно побеждая в городских конкурсах по гиревому спорту.

Житель Березовского Алексей Еликов получил отсрочку от армии, пока получал образование. На тот момент в медкомиссии ему поставили группу здоровья «А» (годен к прохождению военной службы). В 24 года его отсрочка закончилась, и мужчина нашел новую причину не служить. Он начал игнорировать явку в военкомат, а потом предоставил справки о наличии у него хронических заболеваний, выданные в коммерческих медцентрах.

Попутно березовчанин участвовал в спортивных мероприятиях города, занимаясь гиревым спортом. Местные журналисты сделали публикации о его спортивных достижениях. Эти публикации вошли в материалы дела по ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Суд признал Алексея Еликова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 26.06.18

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