В Екатеринбурге благоустроят сквер за Оперным театром

В Екатеринбурге обновят сквер за Оперным театром. На благоустройство администрация города выделяет 167 миллионов рублей.

Подрядчик должен будет переложить облицовочную плитку и бордюры, перестелить газон, высадить деревья и кустарники, поставить урны черного или серого цвета, установить светильники. Все работы должны быть завершены до 3 декабря 2019 года.

Добавим, сам Театр оперы и балета отреставрируют сразу после окончания ЧМ-2018. За 66,5 млн рублей там отремонтируют все стены, потолки, полы, поменяют двери, обновят пожарную сигнализацию, электроосвещение. Ремонт закончится в апреле 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

«Наш закон надо принимать, потому что он гениален!»: последняя попытка вернуть выборы мэра Екатеринбурга. / На Урале осудили уклониста «по здоровью» после новостей о его спортивных успехах. / Или смог, или гроза: синоптики рассказали о погоде в день матча Мексика – Швеция. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»