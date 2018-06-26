В Екатеринбурге будут судить псевдополицейского, укравшего у пенсионеров почти миллион

В Екатеринбурге ушло в суд дело мужчины, промышлявшего телефонным мошенничеством. Он вымогал деньги у пенсионеров. рассказывая им небылицы о ДТП с участием их родственников. Схема мошенничества была проста, но действовала на пожилых людей.

Мужчина и его товарищ звонили пенсионерам по телефону и говорили, что якобы их родственник стал виновником ДТП, и за некоторую сумму они могут прекратить уголовное или административное дело. После этого мужчина приезжал к доверчивым людям, показывал поддельное удостоверение сотрудника полиции и забирал деньги. Пострадали 14 пенсионеров, общая сумма ущерба – 927,5 тыс. рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину будут судить по трем статьям: чч. 2,3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования), по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Личность его сообщника не установлена, дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

«Я не знаю, что там будет – кладбище или еще что...» – землю под ЦПКиО отдали администрации Екатеринбурга (ФОТО). / В Екатеринбурге благоустроят сквер за Оперным театром. / «Наш закон надо принимать, потому что он гениален!»: последняя попытка вернуть выборы мэра Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»