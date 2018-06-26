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Вторник, 26 июня 2018, 17:09 мск

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По улице Белинского по ночам перестанут ходить троллейбусы

На две недели закроется ночное движение троллейбусов по части улицы Белинского в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Белинского. Будет закрыто движение троллейбусов от улицы Щорса до конечных станций «Химмаш», «Табачная фабрика Альвис», «Ботаническая». Движение будет закрываться ежедневно с 22:00 часов до 06:00 часов, с 28 июня по 12 июля.

Екатеринбург, служба информации

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