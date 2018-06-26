По улице Белинского по ночам перестанут ходить троллейбусы

На две недели закроется ночное движение троллейбусов по части улицы Белинского в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части улицы Белинского. Будет закрыто движение троллейбусов от улицы Щорса до конечных станций «Химмаш», «Табачная фабрика Альвис», «Ботаническая». Движение будет закрываться ежедневно с 22:00 часов до 06:00 часов, с 28 июня по 12 июля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

Водитель влетевшего в толпу «крузака» лишался прав за пьянку: подробности ЧП в Полевском. / Мексика vs Швеция: в Екатеринбурге готовятся к последнему матчу ЧМ-2018 (ФОТО). / В Екатеринбурге будут судить псевдополицейского, укравшего у пенсионеров почти миллион. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»