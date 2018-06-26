В поезде Екатеринбург – Анапа массовое отравление: 10 детей в больнице

В поезде до Анапы отравились десять ребят, ехавших на курорт из Екатеринбурга. Они находятся в больнице.

«По предварительной информации, 26 июня около 10 часов утра по прибытии пассажирского поезда № 289 на станцию Анапа были госпитализированы в Детскую городскую больницу 10 детей с признаками пищевого отравления. Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль транспортной прокуратурой», – сообщили в пресс-службе Новороссийской транспортной прокуратуры.

Сотрудники этого надзорного ведомства и Роспотребнадзора Краснодарского края начали проверку. Уточнить информацию в Роспотребнадзоре не удалось – в Управлении по Краснодарскому краю посоветовали обратиться в федеральную структуру, но там застать кого-либо по рабочему номеру не получилось.

Екатеринбург, Краснодарский край, служба информации

Екатеринбург, Краснодарский край. Другие новости 26.06.18

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