В здании администрации Екатеринбурга под вывеской бара сделают вход для инвалидов (ФОТО)

В мэрии Екатеринбурга реконструируют входную группу и холл – после этого появится вход для инвалидов. Работы оценили максимум в 5 миллионов 350 тысяч.

Администрация города начала поиск подрядчика на сайте госзакупок, он займется ремонтом входной группы и холла. Речь идет не о центральном входе, а о входе с ул. 8 Марта, 8б. Сейчас на этом месте, как указано в документации, находятся магазин сотового оператора и рестораны (фастфуд и пивной ресторан). Вход надо будет восстанавливать, причем сделать адаптированным для инвалидов, но «по историческим аналогам». Помещения на первом этаже будут перепланированы, установят пандусы. Подрядчик также должен будет восстановить альфрейные росписи лестничной клетки и воссоздать заполнения дверных проемов на основе стилистических аналогов.

Отмечается, что «работы производятся в стесненных условиях, выполняются в действующем учреждении, без остановки производства и без расселения кабинетов». Все шумные работы должны идти только по ночам или в выходные дни. Завершить работы необходимо до начала декабря этого года.

Екатеринбург. Июнь 27, служба информации

Екатеринбург. Июнь 27. Другие новости 27.06.18

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