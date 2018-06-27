Мексика – Швеция: шествия болельщиков в Екатеринбурге (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит последний матч Чемпионата мира по футболу – 2018. Болельщики обеих команд, которые встречаются сегодня на «Екатеринбург-Арене» – Мексики и Швеции – начали прибывать в город еще накануне, а за несколько часов до игры организовали шествия в честь своих сборных.

Шествия болельщиков Швеции и Мексики

Шведские фанаты устроили общий сбор на площади 1905 года в самом центре города, оттуда в районе 17 часов они и отправились по направлению к стадиону. В колонну набралось порядка тысячи человек, на какой-то момент они заняли всю площадь перед мэрией.

Шествие мексиканцев стартовало от Дворца молодежи и было не таким многочисленным – порядка 500 человек. Еще примерно столько же собралось зрителей, снимавших происходящее на телефоны. Отдельным бонусом в мексиканском параде стало угощение текилой.

Екатеринбург, Служба информации

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