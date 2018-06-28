На Ботанике под колесами автомобиля погибла женщина (ФОТО)

70-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, выскочив из-за большегруза в районе дома № 187 по ул. 8 Марта. Движение по улице Крестинского перекрыто.

По словам водителя, 70-летняя женщина выскочила прямо ему под колеса из-за фуры, припаркованной напротив магазина «Магнит». Фура полностью занимала одну из полос. По словам представителей ДПС, правил она не нарушала. Отметим, грузовик с места происшествия скрылся сразу же.

Водитель и свидетели из ещё одной машины утверждают, что фура полностью перекрывала обзор и бегущего через дорогу человека видно не было.

Происшествие случилось около 12 часов дня. Объездная дорога по улице Крестинского будет перекрыта в ближайшее время до приезда машины из морга. Личность погибшей устанавливается.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

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