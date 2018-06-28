«Карта воспоминаний» и оцифрованный конструктивизм: в Екатеринбурге пройдет социальный хакатон

В Екатеринбурге проведут социальный хакатон – айтишники будут разрабатывать сервисы и приложения в течение 36 часов без перерыва. В их числе – «Карта воспоминаний» Екатеринбурга, сервисы для общения соседей и в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Первый социальный хакатон пройдет 7-8 июля в технопарке «Университетский». Руководитель проектов «Уральского клуба нового образования» Анна Пенкина, организатор хакатона, рассказала сегодня на пресс-конференции, как будет все происходить. Организаторы выбрали 10 тем, однако при регистрации участники могут предложить свои идеи (зарегистрироваться можно на сайте https://www.ukno.ru/hakathon). Среди проектов – разработка приложения, которое будет подсказывать людям с ограниченными возможностями здоровья, кто из специалистов есть поблизости и готов им помочь. Другая задумка – сервис добрососедства, он поможет горожанам общаться, узнавать, кому из соседей нужна помощь и помогать, собирать жителей соседних домов по интересам и т.д. Третий сервис рассчитан на НКО – его задача помочь подготовить отчеты. Еще один проект – карта объектов конструктивизма в Екатеринбурге, с указанием истории, адресов, маршрутов экскурсий. Будет также карта деревьев – там, например, можно будет отметить кусочек парка и подписать, что ты за ним ухаживаешь.

«Мы не первый год взаимодействуем с Уральским клубом нового образования, было много интересных проектов. С удовольствием откликнулись на предложение провести хакатон здесь. Мы понимаем, что у общественных организаций не очень много денег, и с удовольствием предоставляем им площадку. Но мы участвуем не только как площадка, у нас есть идея для приложения, рабочее название «Мой технопарк» или «Навигация резидента». Оно нужно для того, чтобы были коммуникации между резидентами, представителями бизнес-сообщества. Тому, кто рискнет взять наш проект, мы с удовольствием предоставим рабочие места на год», – рассказал генеральный директор технопарка высоких технологий «Университетский» Марат Нуриев.

Свой сервис заявила и известная в Екатеринбурге арх-группа Podelniki. Ее куратор, Полина Иванова, рассказала о «Карте воспоминаний» – горожане смогут оставлять комментарии о жизни в городе, то есть фиксироваться будут не только события, которые освещаются с помпой, но и обычная городская жизнь. «Это новая ветка изучения города. Людям это интересно, мы хотим сделать сервис, где можно будет отмечать объекты и писать воспоминания о них», – прокомментировала Полина Иванова.

Предполагается, что участие в хакатоне примут минимум 60 человек из Екатеринбурга и области – они соберутся в команды из айтишников, маркетологов, общественников, аналитиков. За 36 часов они должны создать проекты, лучшие из которых получат гранты – можно сказать, что в «Университетском» пройдут IT-соревнования. Некоторые из разработок горожане смогут увидеть и попробовать сразу после окончания хакатона, но это касается в основном сервисов, на загрузку приложений в магазины потребуется больше времени. В сентябре организаторы подведут еще один итог – сколько проектов продолжают жить и развиваться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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