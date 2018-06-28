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Четверг, 28 июня 2018, 12:10 мск

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Треть опрошенных областными властями свердловчан недовольны качеством дорог (СКРИН)

Правительство Свердловской области проводит опрос населения о качестве дорожного ремонта в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, свердловчанам можно выбрать один из четырех вариантов ответов: «Реализация проекта (по ремонту дорог, – прим. ред.) на хорошем уровне», «Дороги/улицы стали значительно лучше», «Дороги/улицы ремонтируются, но есть замечания», «Реализацией проекта недоволен, улучшений не вижу», «О проекте не слышал, дороги/улицы не ремонтируются».

На момент публикации проголосовали 206 человек. Первый вариант ответа выбрали 37,9% респондентов, второй – 27,7%, третий – 18%, четвертый – 16,5%. Таким образом, больше трети респондентов оценивают качество дорожного ремонта как неудовлетворительное. Проголосовать можно по ссылке.

Екатеринбург, служба информации

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